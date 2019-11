Os preços de panetones e chocotones de marcas líderes podem ser até quatro vezes mais caros que os fabricados por supermercados, segundo levantamento da Associação Paulista de Supermercados (Apas). Para os panetones de 500 gramas das marcas líderes, a média de preços ficou em R$ 28, podendo chegar a R$ 35. Entre as marcas secundárias, a média para o mesmo produto é de R$ 17. Já os preços dos produzidos pela panificadora dos próprios supermercados ficaram entre R$ 7 e R$ 9.



Se forem analisados os panetones de lojas especializadas em chocolates e produções artesanais, a diferença aumenta ainda mais.



Segundo a Apas, a média de preços desses estabelecimentos é de R$ 41, com algumas categorias chegando a até R$ 112.



Inflação



Além da diferença de preços entre fabricantes, a Apas também calculou que os valores dos panetones e chocotones devem ficar 13% mais caros entre outubro e dezembro deste ano.



Em relação ao ano passado, a alta de preços deve ficar entre 3% e 5%.



"O principal motivo é a farinha de trigo, que é importada. Com o dólar estabilizado em R$ 4 desde agosto, o impacto será percebido nas gôndolas até as festas de fim de ano", disse o economista da Apas, Thiago Berka, em nota.