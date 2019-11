O pacote econômico apresentado pelo governo nesta terça-feira, 5, prevê a junção de municípios pequenos que não arrecadam o suficiente para cobrir suas despesas. A medida foi anunciada pelo líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), que deve ser um dos signatários das propostas entregues pela equipe econômica.



De acordo com Bezerra, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) dá um prazo até 2024 para municípios com menos de 5 mil habitantes alcançarem uma arrecadação equivalente a 10% das despesas. Se não alcançarem essa receita, a medida prevê a junção de cidades em uma só.



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), chamou todos os senadores para um café da manhã em sua residência oficial, nesta quarta-feira, 6.

Fernando Bezerra afirmou que a proposta dá um prazo até 2024 para municípios alcançarem uma arrecadação equivalente a 10% das despesas

O encontro servirá para avaliar o conteúdo das propostas do governo e definir um calendário de tramitação. A relatoria deverá ser entregue para as três maiores bancadas da Casa: MDB, Podemos e PSD.

Leia mais:

Bolsonaro destaca importância de união entre Três Poderes para reformas

Alcolumbre diz esperar votação de PEC Paralela em 2 turnos na quarta-feira, 6

Economia divulga Plano Mais Brasil, com PECs do Pacto, Emergencial e dos Fundos