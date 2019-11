A Petrobras divulgou nesta sexta-feira, (22) uma nova fase do processo de venda de quatro refinarias, anunciado em agosto. Nesta fase, chamada de vinculante, os potenciais compradores receberão uma carta-convite sobre o processo.

Com isso, os interessados poderão fazer a chamada diligência prévia, em que o investidor analisa os riscos do negócio, e também enviar as propostas vinculantes de compra das refinarias.

Estão sendo oferecidas quatro refinarias, com capacidade de processar 879 mil barris de óleo por dia (37% da capacidade total de refino no país): Abreu e Lima (RNEST), em Pernambuco; Landulpho Alves (RLAM), na Bahia; Presidente Getúlio Vargas (Repar) no Paraná; e Alberto Pasqualini (Refap) no Rio Grande do Sul; além de seus respectivos ativos logísticos.

De acordo com a Petrobras, o processo de venda está de acordo com as diretrizes para desinvestimentos da Petrobras e com o regime especial de desinvestimento de ativos pelas sociedades de economia mista federais, previsto no Decreto 9.188/2017.

O objetivo do projeto de desinvestimento é otimizar o portfólio e a melhora de alocação do capital da empresa.



