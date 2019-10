A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (4), o início da fase não vinculante referente à venda da Refinaria Gabriel Passos (Regap) em Minas Gerais, com seus ativos logísticos correspondentes. Na fase não vinculante, os interessados habilitados na fase anterior terão acesso a mais informações sobre os projetos, além de instruções sobre os processos de venda de ativos, incluindo as orientações para elaboração e envio das propostas.

Segundo comunicado ao mercado divulgado pela petrolífera, nas próximas semanas devem ser informados o início da fase vinculante para a venda das refinarias Isaac Sabbá (Reman), no Amazonas, da Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (Lubnor), no Ceará, e da Unidade de Industrialização do Xisto (Six), no Paraná.

Localizada em Betim, a Regap possui capacidade de processamento de 166 mil barris/dia e seus ativos incluem um conjunto de dutos com mais de 720 Km. A unidade representa 7% da capacidade total de refino de petróleo do Brasil.

