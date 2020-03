Levantamento do site Mercado Mineiro, realizado na semana anterior ao Carnaval (20 e 21 de fevereiro), mostra que o preço do gás de cozinha chegou a variar, na ocasião, até 80% entre 115 estabelecimentos pesquisados em Belo Horizonte.

O maior percentual diz respeito ao valor do botijão de 13kg adquirido sem que o consumidor tenha o vazio para a troca. Nesse caso, o preço variou de R$100 até R$180. Já o preço do cilindro de 45kg, na mesma situação, oscilou de R$240 a R$380 (58% de variação).

No botijão de 13kg, quando comprado na portaria das empesas com a entrega do recipiente vazio, a unidade custava de R$61 a R$95 (53%). O mesmo botijão de 13kg para entrega no próprio bairro custava de R$65 até R$95 - variação de 46%.

O cilindro de 45kg entregue no próprio bairro variava 41%, podendo custar de R$280 até R$395. Já na portaria do estabelecimento, o produto custava de R$ 260 aR$ 395, com variação de 52%.

"É bom o conmsumidor ficar atento às variações porque elas são muito grandes, principalmente onde não há concorrencia entre estabelecimentos", afirma o diretor do mercado Mineiro, Feliciano Abreu.

Estabilidade

Apesar da grande variação entre pontos de venda, o gás de cozinha ficou com preço estável no último mês. O aumento de 5% imposto pela Petrobras no final do ano passado ainda não foi repassado pelos estabelecimentos que comercializam o produto, em BH.

Um dos motivos, segundo Feliciano Abreu, seria a queda na procura. "Os depósitos estão apresentando recuo de consumo. Embora o gás de cozinha seja um gênero de primeira necessidade, os consumidores e baixa renda, sobretudo, têm reduzido sua utilização, inclusive trocando-o pelo fogão a lenha", disse.

O botijão de 13kg, que custava em média em janeiro R$71,19, subiu para R$71,36, segundo a pesquisa, apresentando uma pequena elevação de 0,24% (quando buscado na portaria dos revendedores). Já o botijão de 13kg entregue no próprio bairro custava R$ 77,51 e subiu para R$77,73, alta de 0,28%.

O cilindro de 45kg que tinha preço médio de R$ 328,11 subiu para R$329,38, aumento de 0,39%, entregue no próprio bairro.