Projeções feitas pelo mercado financeiro para a inflação e o Produto Interno Bruto (PIB), tanto para 2021 como para o próximo ano, seguem desfavoráveis. De acordo com o Boletim Focus, do Banco Central (BC), a previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu de 8,59% para 8,69% este ano. É a 28ª elevação consecutiva do índice. Em relação ao crescimento da economia brasileira para 2021, os técnicos do BC reduziram a projeção de 5,04% para 5,01%.

Em meio a este cenário de pressão sobre os preços e pequena recuperação econômica, o impacto sobre os trabalhadores em especial os de baixa renda deve ser ainda mais cruel. A receita para barrar as altas nos preços passará diretamente pelo aumento das taxas de juros em uma tentativa de frear o consumo e deve gerar menos investimento e empregos e reposições salariais que não devem acompanhar o ritmo da inflação.



“Para o trabalhador comum, a maior expectativa é conseguir garantir a própria sobrevivência. No entanto, o cenário que estamos vendo é de um mercado de trabalho que não consegue absorver o volume de desempregados, aliado a uma alta geral de preços que corrói os salários. Só que isso fica ainda pior, porque não teremos uma reposição real de salários, porque o governo não tem teto fiscal para isso”, explica o economista Hélio Berni, do Ibmec.



2022 DIFÍCIL



O pessimismo também se estende para 2022, quando o BC estima que a inflação chegue a 4,18%, ao invés dos 4,17% definidos na semana passada. Quando se fala em crescimento da economia, a projeção também é baixa. Para 2022, a expectativa para PIB é ainda menor e chega a 1,5%.



Tal quadro, de uma inflação ainda em patamares acima do centro da meta – que é de 3,5% - aliada a um crescimento incipiente, deixa a situação ainda mais complicada para quem tem menos dinheiro no bolso. Isso se dá porque mesmo com projeções mais modestas de alta dos preços, os reflexos para os trabalhadores demoram a ser percebidos, segundo a economista Mafalda Ruivo Valente, das Faculdades Promove.



“Nenhuma medida econômica tem efeito imediato e isso é sentido principalmente por quem está mais vulnerável, que são as pessoas de renda mais baixa. A inflação vai estar mais controlada, mas ainda é alta, principalmente para quem está com a renda corroída. Vai haver um ajuste em todo o mundo em 2022, com mais controle da inflação, mas para isso será necessário tomar medidas que impedem o crescimento”, explica a economista.