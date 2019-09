A Apple anunciou nesta terça-feira (10), em um evento especial em Cupertino, na Califórnia (EUA), que o seu novo serviço de streaming, o Apple TV+, estará disponível com os primeiros filmes e séries originais a partir de 1º de novembro, por US$ 4,99 ao mês.



A giant tech informou ainda que quem comprar um modelo novo de um dos seus aparelhos, como iPhone, iMac ou iPad, ganhará um ano de assinatura grátis do Apple TV+.



A companhia anunciou novidades para o Apple Watch. A 5ª geração do relógio, ou Series 5, entrará em comercialização em 20 de setembro, pelo preço inicial de US$ 399, com uma gama maior de possibilidades de customização, seja na loja física ou online.



No novo modelo, que traz uma bateria com duração de 18 horas, a tela estará permanentemente acesa, com a função do relógio sempre visível.



A Apple ainda informou que na mesma data, 20 de setembro, reabrirá sua loja na 5ª Avenida de Nova York.



A loja terá quase o dobro do tamanho anterior, segundo a empresa.



Quanto ao iPad, a sétima geração do tablet terá uma tela de 10,2 polegadas.