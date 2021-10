A produtora de carvão vegetal Aperam está disponibilizando vagas de estágios para 2022 destinadas a estudantes de nível superior e técnico. As inscrições são reservadas para Belo Horizonte, Timóteo, no vale do Rio Doce, Capelinha, Itamarandiba, ambas no Vale do Jequitinhonha, e São Paulo (SP). Interessados podem efetuar cadastro até 7 de novembro.

As inscrições também consideram pessoas com deficiência (PCD). Os cursos disponíveis no programa são:



Técnicos

Administração

Automação Industrial

Eletrotécnica

Informática

Superior

Administração

Ciência da Computação

Ciências Contábeis

Propaganda

É possível checar aqui a lista completa de cursos disponíveis para sua cidade. Também é necessário cumprir as seguintes etapas do processo seletivo:

Triagem de perfil

Entrevista coletiva

Dinâmica de grupo

Avaliação psicológica

Entrevista técnica

Prova de conhecimento técnico

Exame médico

O estágio será em modelo presencial e o início das atividades está previsto para fevereiro de 2022. Os escolhidos devem cumprir 6 horas diárias e conferir os requisitos de cada curso:

Estágio técnico - Estudantes que estejam cursando do 1º ao 3º períodos do curso técnico e tenham concluído 18 anos até a data de início do estágio. É necessário ter disponibilidade para realizar o estágio no período de 11 meses. Bolsa: R$ 850

Estágio superior – Estudantes que estejam cursando os últimos 3 anos do curso. É necessário ter disponibilidade para realizar o estágio no período de 11 meses. Bolsa: R$ 1.250



Confira os benefícios ofertados:

Renumeração

Alimentação

Uniforme

Seguro de vida

Equipamento de proteção individual

Vale-transporte

Assistência ambulatorial emergencial

