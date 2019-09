Empreendedores e membros de startups de diferentes níveis podem participar do Programa de Aceleração da Cervejaria Ambev. Estão abertas as inscrições da edição 2019 do prêmio que vai selecionar inovações que apresentem soluções para os principais problemas socioambientais da atualidade. O prêmio mais alto é de R$ 100 mil.

Além do dinheiro, que poderá ajudar na estruturação e no avanço da startup, os empreendedores selcionados poderão ir à sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, para apresentar a ideia a fundos globais de investimento de alto impacto. No ano passado, três inovadoras puderam levar seus trabalhos para a sede da AB Inbev, na cidade americana.

De acordo com o vice-presidente de Sustentabilidade e Suprimentos da cervejaria, Rodrigo Figueiredo, em 2018 foram investidos R$ 3 milhões no programa, e 21 startups, dentre as 400 inscritas, foram selecionadas. Dessas, onze continuam como pilotos sendo desenvolvidos pela aceleradora. "“Ficamos muito contentes com os resultados da primeira edição, mas, além do último ano, estamos olhando para os próximos 100", comentou.

“Em um ano, a gente conseguiu fazer tanta coisa legal e isso mostra que, juntos, podemos causar um grande impacto e fazer do mundo um lugar melhor”

Rodrigo Figueiredo

Vice-presidente de Sustentabilidade e Suprimentos da Cervejaria Ambev

Para se inscrever, os interessados devem fazer o cadastro em aceleradora.ambev.com.br e propor uma solução para um dos 10 desafios que contemplam as maiores questões ambientais da atualidade, indo de economia circular até desperdício de água e redução de emissões de carbono. Cerca de 15 startups serão selecionadas para participar do programa.

Como parte do programa, cada startup terá um mentor, que a ajudará a desenvolver o negócio. Isso é feito para nivelar as diferentes realidades das inovadoras e, assim, elas terem condições de alavancar as ideias.

Ainda dentro do programa, as empresas poderão fechar contratos com a cervejaria, com projetos que além dos pilotos inscritos. Na última edição, oito aceleradas receberam recursos que somaram R$ 2 milhões em investimentos.

