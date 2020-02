Aprender e debater sobre gestão e liderança a partir de diversas perspectivas e de forma solidária. Esse é o objetivo do "Seminário de Gestão e Liderança – venha fazer mais por Minas e pela sua carreira", que será realizado na próxima quarta-feira (19), das 8h30 às 12h, no Grande Teatro do Sesc Palladium.

Com o intuito de arrecadar donativos para os desabrigados e desalojados em consequência das chuvas no estado, o evento é uma iniciativa do Sistema Solidário, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, em parceria com os palestrantes, que, por meio do Rede de Carreiras do Senac, também idealizaram a iniciativa.

A ação contará com palestras do consultor empresarial, Cristiano Lopes; da especialista em gestão de pessoas, Daniela Augusta, do mestre em administração, Erasmo Vieira; do professor e palestrante, Tio Flávio e do autor e especialista em vendas, William Caldas. O seminário contará ainda com as apresentações especiais do Grupo Todo Cultura. A participação é gratuita e aberta à toda população, mediante a doação de água mineral, material escolar, alimentos não perecíveis ou itens de higiene pessoal.

As arrecadações serão encaminhadas ao Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas) e à Cruz Vermelha, que farão a gestão e distribuição dos itens recebidos para as vítimas das chuvas em Minas Gerais.

Sobre o Sistema Solidário

Com a proposta de promover ações de transformação social, o projeto Sistema Solidário foi criado em 2017 pelo Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac. Desde então, vem desenvolvendo diversas iniciativas que auxiliam pessoas em situação de vulnerabilidade social, como doações de agasalho, brinquedos e alimentos, bem como atividades de desenvolvimento humano e profissional, entre outros.

Como participar

O ingresso para o evento está disponível no portal Ingresso Rápido. É necessário apresentá-lo, impresso ou virtual, no momento do credenciamento, juntamente com os itens que serão doados. Não há quantidade mínima de doação por pessoa.