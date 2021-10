A partir desta quinta-feira (21), servidores do Estado nascidos em abril, maio e junho já podem providenciar a abertura de conta no banco Itaú, que será responsável pelo pagamento do funcionalismo estadual a partir do próximo ano.

A escala pelo mês de aniversário é uma forma de organizar e agilizar o processo, mas não impede a criação de conta em outro momento, fora dos prazos sugeridos.

Os salários dos servidores estaduais – ativos, aposentados e pensionistas – serão depositados por meio do Itaú a partir de janeiro de 2022. A recomendação é que todos providenciem a abertura da conta até novembro deste ano para evitar complicações.

Após abrir a conta, o próprio banco envia para o Governo as informações sobre o cadastro dos funcionários do Estado.

eja as datas:

Mês de aniversário Prazo para abertura de conta Janeiro, Fevereiro e Março 11/10 a 20/10 Abril, Maio e Junho 21/10 a 30/10 Julho, Agosto e Setembro 31/10 a 9/11 Outubro, Novembro e Dezembro 10/11 a 19/11

Horários ampliados

Para abrir a conta, o servidor tem a opção de comparecer a qualquer um dos espaços exclusivos, nas agências da instituição ou pelo celular, no link www.itau.com.br/abrir-conta.

O horário de atendimento de todas as agências de Minas também foi ampliado, conforme informou a instituição, com atendimento exclusivo para o funcionalismo do Estado das 14h às 18h.

Mais informações sobre os procedimentos para a abertura de contas e orientações gerais estão disponíveis neste link.



