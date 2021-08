Somente 27,5% das negociações salariais em julho resultaram em ganhos reais ao trabalhador, ou seja, acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O reajuste mediano dos salários ficou 1,6 ponto percentual abaixo do acumulado dos últimos 12 meses, que foi de 9,2%.

De acordo com o boletim mensal da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Salariômetro - Mercado de Trabalho e Negociações Coletivas, isso significa que a inflação continua comprimindo os reajustes.

"No mês de julho, o índice foi o mais baixo de todos, por isso, dizemos que o mês foi o mais cruel", disse o professor sênior da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo (USP) e coordenador do projeto Salariômetro, Helio Zylberstajn.

Segundo o boletim, somente 27,5% das negociações resultaram em ganhos reais, acima do INPC

A proporção de negociações abaixo do INPC foi de 59,3%, enquanto as em que se obtiveram aumentos iguais ao índice foi de 13,2%. "Isso ocorreu porque a inflação está muito alta, e as empresas não conseguem acompanhar. Se a empresa aumentar muito o salário dos funcionários, corre o risco de quebrar. Os trabalhadores acabam aceitando porque é melhor ter um reajuste pequeno e ter emprego do que a empresa mandar embora", afirmou.

Setores

No setor do comércio atacadista e varejista, houve 66 negociações no mês passado, com sucesso em 9,5%. Já os bancos e serviços financeiros negociaram sete vezes e obtiveram resultado positivo em 9,2%. Os setores de construção civil, com 13, e o de indústrias de alimentos, com o mesmo número, atingiram respectivamente 7,4% e 6,5%, taxa abaixo do índice mediano do país, que foi de 7,6%.



Os estados com mais sucesso nas negociações foram o Rio Grande do Sul (9,5% em 47); Santa Catarina (9,5% em 19), Paraná (9,2% em 9); e São Paulo (8% em 32).

Sem ganhos reais por muito tempo

Segundo o Salariômetro, a inflação projetada para os próximos meses não será propícia à obtenção de ganhos reais para os trabalhadores. "A previsão é que os trabalhadores continuem sem ganhos reais por um longo tempo. Para essa realidade começar a mudar, o país precisa voltar a crescer e reduzir a inflação. A perspectiva no mercado de trabalho está muito preocupante", destacou o boletim.

