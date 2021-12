A startup MovilePay está disponibilizando 130 vagas para trabalho efetivo na modalidade remota em todo o país. As oportunidades são destinadas a profissionais das áreas de Tecnologia, Finanças e Crédito. Interessados devem acessar a página de carreiras no perfil da startup no LinkedIn para acompanhar as oportunidades disponíveis e requisitos específicos de cada vaga.

Para integrar o quadro de funcionários da empresa é necessário se atentar aos seguintes pré-requisitos:

Ser sênior

Ser especialista em desenvolvedora backend, Product Manager e Product Owner

Ser cientista de dados

O processo seletivo consiste em conversa com a liderança. Após a seleção, 45% dos escolhidos começarão ainda neste ano e 55% no 1° semestre de 2022.

Confira os benefícios ofertados pela MovilePay:

Auxílio creche e auxílio material escolar

Auxílio terapia e cursos de idioma

Cartão iFood Benefícios

Gympass

Plano de saúde com 100% de cobertura

Plano odontológico com 100% de cobertura Seguro de vida

MobDesk: home office completo na sua casa Benefícios diversidade

Licença maternidade e paternidade estendidas

Auxílio pessoas transgênero

Auxílio pessoas com deficiência



Para saber mais sobre cada vaga disponível acesse o site da empresa.



(*) Estagiária sob supervisão da editora-adjunta Raíssa Pedrosa



Leia mais:

Empregadores têm até esta terça para quitar parcelas suspensas do FGTS

Índice geral de preços tem queda de 0,58% em novembro