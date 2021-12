A alta no preço dos veículos usados e seminovos em 2021 – que chegou a 19,09% no acumulado do ano, conforme estudo da empresa especializada em mercado automotivo KBB – elevou entre 10% e 20% o valor das apólices de seguro veicular. Isso ocorre porque o valor de mercado do veículo é o principal fator utilizado para a precificação do seguro.

De acordo com a KBB, o preço médio dos carros usados – aqueles com uso entre quatro e dez anos – aumentou 19,09% de janeiro até outubro deste ano. Já os seminovos tiveram uma alta menor, de 12,79%, enquanto os novos subiram somente 5,91% no mesmo período. “O preço dos carros de algumas montadoras, que têm entregado menos veículos novos, subiu mais do que de outras. Isso explica a variação no aumento dos seguros”, detalha o corretor Jacinto Ribeiro Neto.

Conforme ele, não há nenhum índice oficial que determine a variação nos preços dos seguros, até porque o valor das apólices não segue apenas a cotação do carro. “De forma geral, o valor médio das apólices foi reajustado entre 10% e 20%, dependendo do modelo do veículo, exatamente por causa da alta nos preços do mercado”, esclarece.

A principal referência do mercado é a Tabela Fipe, mas fatores como o índice sinistralidade de cada modelo, o perfil do motorista e as condições do veículo também são levadas em consideração. Pesa ainda no cálculo do seguro o custo de peças de reposição, que está em alta com o aquecimento do mercado de compra e venda de veículos usados e seminovos.

O veterinário Thiago Marçal, por exemplo, já sentiu o impacto no bolso, quando precisou renovar o seguro do próprio carro e o da esposa. “Fui pego de surpresa, já que ambos tiveram um aumento considerável. Quando questionei a corretora de seguros, ela alegou que a diferença era devido ao aumento da tabela Fipe”, conta.

O motorista de aplicativo Tadeu Sena, que precisou renovar o seguro do carro que utiliza para trabalhar, um Ford Ka 1.5 Sedan 2020, e o da esposa dele, um Ford Ecosport 1.5 2018, notou o aumento nos valores e decidiu procurar a corretora. “Consegui negociar condições melhores e, com isso, apenas o carro da minha esposa, que valorizou mais de R$ 13 mil na Fipe, teve o reajuste no seguro”, afirma.

Sem carro zero na praça, seminovos continuarão em alta

Tudo indica que a alta no preço das apólices de seguros, por conta da supervalorização dos veículos seminovos e usados, deve permanecer no horizonte do mercado automotivo por um bom tempo ainda.

Conforme explica o presidente da Associação de Revendedores do Estado de Minas Gerais (Assovemg), Gênio Júnior, não há sinal de quando chegará ao fim a escassez de modelos novos, por conta principalmente da falta de componentes microchips no mercado.

“A crise dos microchips segue longe de acabar. A opção pelos modelos seminovos continua valendo a pena por conta do custo-benefício. Mas é preciso pesquisar e ficar atento, já que, além das oscilações diárias da tabela Fipe, os lojistas têm tido dificuldade para repor os estoques, lembrando que o mercado continua aquecido”, diz o empresário.

Segundo dados divulgados pela Federação Nacional das Associações de Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), o mercado de carros seminovos acumula alta de 23,9% ao longo do ano. Entre os meses de janeiro e novembro de 2021, os dados da Fenauto apontam que 1.710.580 veículos deste tipo foram comercializados apenas em Minas Gerais, 16% a mais do que no ano passado.