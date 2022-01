A Uber anunciou nesta quinta-feira (6) que vai encerrar o serviço de delivery de restaurantes via Uber Eats no Brasil. As operações vão somente até o dia 6 de março. O aplicativo Uber Eats seguirá funcionando, mas somente para atendimento de entregas por meio do Cornershop by Uber, focado em supermercados, e do Uber Flash, que transporta pacotes.

“Os usuários poderão usar o mesmo app do Uber Eats para aproveitar os supermercados e atacadistas do Brasil, assim como itens de decoração, papelaria, bebidas e produtos para pets, entre outros”, disse a empresa, por meio de um comunicado.

Outra grande aposta será no Uber Direct, serviço corporativo que permite a lojas realizarem entregas para clientes no mesmo dia da compra. De acordo com a Uber, essa modalidade cresceu 15 vezes no passado.

A companhia explicou ainda que vai expandir também produtos para outros meios de transporte, como motos e táxis.