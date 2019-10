A União Europeia alertou hoje que vai retaliar a decisão dos Estados Unidos de impor tarifas a uma série de exportações do bloco, incluindo queijos e vinhos.



Ontem, o governo do presidente Donald Trump anunciou que vai punir com tarifas US$ 7,5 bilhões em exportações da UE a partir do dia 18. O anúncio veio após a Organização Mundial do Comércio (OMC) autorizar Washington a tomar medidas retaliatórias contra a UE devido a subsídios ilegais concedidos pelo bloco à fabricante de aviões Airbus.



A UE, porém, espera que um caso similar envolvendo subsídios dos EUA para a Boeing acabe indo a seu favor. A expectativa é que a OMC anuncie um veredicto nos próximos meses.



"Se os EUA impuserem contramedidas, forçarão a UE para uma situação em que teremos de fazer o mesmo", disse hoje o porta-voz da Comissão Europeia, Daniel Rosario, ecoando a perspectiva sombria expressada por vários governos da UE. "Esse é um gesto que irá primeiramente afetar os consumidores e companhias dos EUA e tornará mais complicados esforços no sentido de um acordo negociado", acrescentou. Fonte: Associated Press.

Leia mais: