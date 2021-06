Uma das principais fontes de materiais recicláveis, e, por isso, bastante visados pelos catadores, os bares e restaurantes continuam acumulando prejuízos e enfrentando dificuldades para conseguir manter os negócios em funcionamento – o que contribui também para a escassez de itens como latinhas e garrafas pet.

Pesquisa feita pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) mostra que, em maio, 58% dos empresários do setor em Minas tiveram problemas para pagar integralmente os salários de abril dos funcionários. As restrições no funcionamento das empresas, em decorrência das medidas para conter o avanço da Covid-19, são apontadas pela maioria dos entrevistados (457 empresários em, todo o Estado) como o principal fator para a queda do faturamento.

Para o presidente da seção mineira da Abrasel, Matheus Daniel, a restrição de horário para o funcionamento dos bares e restaurantes faz com que a situação fique ainda pior. “Só podemos funcionar até às 20h e isso afeta diretamente o setor, que tem 70% das receitas alcançadas no horário noturno. Perdemos quase 60% em relação ao que arrecadávamos antes da pandemia”, informa.

A pesquisa mostra ainda que três a cada quatro empresários afirmam ter débitos vencidos. Desses, 80% devendo impostos federais como Simples, INSS ou Imposto de Renda. Os dados indicam também que 44% dos empresários pretendem suspender contratos de trabalho de funcionários e 42% vão reduzir jornadas e salários.

