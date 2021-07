Em parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem (Senai), a Vale está com 170 vagas abertas no Programa de Formação Profissional (PFP) para curso gratuito de qualificação de atividades operacionais e técnicas em diversas áreas de negócios da empresa. São destinadas para mulheres e pessoas com deficiência maiores de 18 anos que tenham concluído o ensino médio ou cursos técnicos a nível médio de acordo com a vaga. Interessados devem se cadastrar até 23 de julho neste site.

Os estados contemplados com a qualificação são: Espírito Santo, Pará e Minas. Em Minas Gerais, serão 25 vagas distribuídas entre as cidades de Itabirito, Nova Lima, São Gonçalo do Rio Abaixo e Barão de Cocais.

As vagas são destinadas para mulheres e pessoas com deficiência maiores de 18 anos que tenham concluído o ensino médio ou cursos técnicos a nível médio de acordo com a vaga

O processo seletivo acontecerá entre os meses de julho e outubro e será dividido em cinco fases:

Inscrições on-line

Provas de conhecimentos on-line

Entrevistas on-line e em grupo

Painel virtual com gestores

Exames médicos admissionais

O curso tem previsão de começar em novembro, com aulas teóricas com duração de aproximadamente de quatro a seis meses, com a possibilidade de ser presencial, mas dependerá do cenário da pandemia. Os ensinos práticos serão realizados nas instalações da Vale ou do Senai, com duração de seis a doze meses - podendo variar entre as regiões.

Além de aprendizados, os aprovados terão os seguintes benefícios:

Bolsa auxílio

Assistência médica

Assistência odontológica

Assistência farmacêutica

Incentivo a formação profissional

Férias renumeradas

Segura de vida

Vale transporte

Leia mais:

Setor de serviços cresce 1,2% em maio, informa pesquisa do IBGE

Bancos concedem mais crédito a empreendedores mais velhos, diz estudo