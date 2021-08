A Vale está com 32 vagas de emprego destinadas a mulheres em Minas Gerais. As inscrições são para as áreas de Engenharia, Administração, Ciências Contábeis, Saúde ou Segurança e Ferrovia. O cadastro pode ser feito até o dia 24 de agosto neste link.

Conforme a empresa, no Estado, os municípios com oportunidades são Nova Lima, Itabirito, Mariana, Itabira e São Gonçalo do Rio Abaixo. Outras 13 vagas serão distribuídas para unidades no Pará, Goiás e Espírito Santo.

O processo seletivo é totalmente on-line e consiste em três etapas:

Avaliação de currículos

Entrevista com a "Talent Acquisition"

Entrevista com o gestor

O trabalho pode ser de modo remoto ou presencial dependendo da área de atuação.

