Termina nesta quinta-feira (22) o prazo para participar de mais um programa de jovens aprendizes. Há vagas para Mecânico de Manutenção Industrial e Processos Administrativos. O valor das bolsas varia de R$ 550 a R$ 825. A inscrição é gratuita.

As oportunidades são para atuar em Belo Horizonte, Brumadinho e Jeceaba. As atividades estão previstas para começar em 9 de agosto. A iniciativa é da Vallourec em parceria com o Serviço de Aprendizagem Industrial (Senai) e Rede Cidadã.

O início das atividades está previsto para 9 de agosto e a duração do programa varia entre os setores

Podem concorrer às vagas de Mecânico de Manutenção Industrial os mineiros a partir dos 17 anos, desde que nascidos entre 15/06/2001 e 15/06/2004. Já para Processos Administrativos, é preciso ter entre 18 e 22 anos, com ensino médio completo.

O processo seletivo será virtual, com as seguintes etapas:

- Prova

- Dinâmica de grupo

- Entrevista com gestores

- Entrevista com o setor de Recursos Humanos

O programa tem duração de 15 meses para a área de Processos Administrativo e dois anos para Mecânico de Manutenção Industrial. Os selecionados terão os seguintes benefícios:

- Cesta básica

- Assistência médica

- Alimentação na empresa

O valor da bolsa e a carga horária são:

Curso Processo Administrativo

Belo Horizonte e Jeceaba: R$ 825 / 6 h por dia

Brumadinho: R$ 550 / 4 h por dia

Mecânico de Manutenção Industrial

Belo Horizonte e Jeceaba: R$ 550 / 4 h por dia

Mais informações podem ser obtidas nesta página.

(*) Estagiária sob supervisão do editor Renato Fonseca

