O cardápio tradicional da mesa do brasileiro - arroz, feijão, carne e verdura - está cada vez mais caro. A alta no preço da carne bovina, e de outras proteínas, por exemplo, fez com que milhares de brasileiros buscassem substitutos mais baratos, como o ovo. Uma pesquisa do Datafolha revelou que metade dos brasileiros está consumindo mais ovos. O levantamento foi feito entre 13 e 15 de setembro, com 3600 pessoas.

Mas não são apenas os itens alimentícios que pesam no bolso do consumidor. Energia e combustíveis mais caros também estão na lista. Em agosto, a inflação subiu 0,87%, a maior registrada para o mês desde 2000, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com isso, o indicador acumula altas de 5,67% no ano e de 9,68% nos últimos 12 meses.

A economista e pós-doutora em Políticas Públicas, Pollyanna Gondin, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre os impactos da inflação no bolso do consumidor, nesta quarta-feira (22), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.

