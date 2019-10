O cantor Ed Sheeran se tornou a celebridade mais rica da Grã-Bretanha com menos de 30 anos. Sua fortuna foi avaliada em 170 milhões de libras, cerca de R$ 869 milhões. Aos 28 anos, o jovem desbancou Adele que completou 31 anos e saiu da lista elaborada pela revista Heat. No ano passado a cantora estava no topo da lista com seus 147,5 milhões de libras, aproximadamente R$ 745,3 milhões.



De acordo com a revista, a turnê Divide, de Sheeran, contribuiu para o aumento da fortuna do cantor.



Em segundo lugar, o ator Daniel Radcliffe, de 30 anos, teve sua fortuna avaliada em R$ 90 milhões de libras (R$ 460 milhões). Em seguida vem o cantor Harry Styles, 25, com R$ 327 milhões, e a atriz Emma Watson, de 29 anos, assume o quarto lugar com fortuna de R$ 291 milhões.