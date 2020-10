Rodrigo Paiva (Novo), que concorre pela primeira vez à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), será o 11º entrevistado do jornal Hoje em Dia na série de bate-papos com os postulantes ao cargo máximo do Executivo da capital. A live será nesta terça-feira (20), às 14h10, e terá transmissão, em tempo real, na página do HD no Instagram.

Durante a conversa, conduzida pelo editor de Primeiro Plano, Evaldo Magalhães, o candidato terá a oportunidade de apresentar as propostas de governo que pretende implementar na metrópole, caso eleito.

Natural de Belo Horizonte, Rodrigo Paiva formou-se em engenharia civil pela UFMG e mestrado em Engenharia Civil e Engenharia Mecânica pelo Massachusetts of Technology. No ano passado, atuou como presidente da Companhia de Tecnologia do Estado de Minas Gerais, a Prodemge. Esta é a segunda vez que ele disputa eleições. Em 2018, foi candidato ao Senado em Minas e obteve mais de um milhão de votos.

Se eleito, Rodrigo Paiva, que tem 56 anos, promete recuperar os empregos perdidos com a pandemia e abrir novos postos de trabalho. Além disso, tem como prioridade aumentar o número de linhas de ônibus que circulam pela metrópole e, na saúde, agilizar o atendimento de especialidades.

Regras

Os 15 candidatos que disputam o cargo de prefeito serão entrevistados. A escolha dos dias seguiu ordem alfabética e o horário da live foi estabelecido por cada um, de acordo com a agenda da campanha. Todos terão o mesmo tempo: 20 minutos.

As entrevistas serão republicadas em todas as redes sociais do Hoje em Dia e também no portal, diariamente.