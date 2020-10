Wadson Ribeiro (PCdoB), que concorre pela primeira vez à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), será o 12º entrevistado do jornal Hoje em Dia na série de bate-papos com os postulantes ao cargo máximo do Executivo da capital. A live será nesta quarta-feira (21), às 14h, e terá transmissão, em tempo real, na página do HD no Instagram.

Durante a conversa, conduzida pelo editor de Primeiro Plano, Evaldo Magalhães, o candidato terá a oportunidade de apresentar as propostas de governo que pretende implementar na metrópole, caso eleito.

Natural de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, Wadson Ribeiro tem 44 anos e, por duas vezes, foi eleito deputado federal. Formado em administração pública, também exerceu os cargos de secretário executivo no Ministério dos Esportes, durante o governo Lula, e foi ouvidor-geral em Minas e secretário de desenvolvimento integrado.

Se eleito, Wadson Ribeiro promete uma gestão social, com aplicação dos recursos da prefeitura nos serviços fundamentais para a população, como saúde, transporte, infraestrutura e geração de empregos.

Regras

Os 15 candidatos que disputam o cargo de prefeito serão entrevistados. A escolha dos dias seguiu ordem alfabética e o horário da live foi estabelecido por cada um, de acordo com a agenda da campanha. Todos terão o mesmo tempo: 20 minutos.

As entrevistas serão republicadas em todas as redes sociais do Hoje em Dia e também no portal, diariamente.