O deputado estadual João Vítor Xavier (Cidadania), candidato a prefeito de Belo Horizonte, votou, com a família, na manhã deste domingo (15), em uma faculdade localizada no bairro Buritis, na região Oeste da capital.

Xavier, que chegou à instituição de ensino por volta das 11h15, acompanhado do vice, o empresário Leonardo Bertolotto, além da esposa e do filho, afirmou que aguarda a apuração das urnas.

Em coletiva, João Vítor Xavier, comenta sobre vantagem de Kalil e diz que nada está decidido ainda. | Por Anderson Rocha



“Não adianta a gente querer adivinhar o futuro. Nesse momento, ninguém ganhou a eleição, ninguém perdeu a eleição, ninguém tem voto definido. Nós temos perspectivas, que estão na cabeça das pessoas, no desejo de alguns, na pesquisa de outros, mas resultado sai é na hora que abre a urna”, afirmou.

Pandemia

Xavier lamentou que, devido à pandemia, houve poucas oportunidades para debates entre os candidatos e as respectivas propostas deles e afirmou que está confiante que as eleições para prefeito em BH sigam para o segundo turno.

“Para gente poder, de fato, discutir a cidade. Não aconteceu nesse primeiro turno. Primeiro porque foram poucas as oportunidades de entrevistas e depois porque alguns candidatos se recusaram a dialogar com a cidade”, disse.

De acordo com pesquisa do Datafolha, divulgada no último dia 14, o atual prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), aparece com 69% das intenções de voto, seguido por João Vitor, com 11%, e Áurea Carolina (Psol) e Bruno Engler empatados com 6%.

João Vitor é jornalista, tem 38 anos, foi vereador em BH e está no terceiro mandato como deputado estadual por Minas Gerais.

