Com 16 anos completados em setembro, Bárbara Maakaroun não precisaria votar nesta eleição, já que o voto é obrigatório somente a partir dos 18 anos. Nem a pandemia tirou da estudante o desejo de comparecer à seção eleitoral, no colégio Sagrado Coração de Maria, na Serra.

"Me preocupei menos com a pandemia do que fazer valer o meu dever de cidadã", assinala Bárbara, que cursa atualmente o primeiro ano do ensino médio. Nesta eleição, no entanto, o número de jovens com título de eleitor, porém, equivale a menos da metade do último pleito municipal em BH.

Bárbara, 16 anos

Ela observa que, mesmo que seu candidato não saia vencedor, é fundamental participar da construção democrática. "Sempre me interessei por política e o voto é uma maneira de poder participar"; assinala.

