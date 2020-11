"No lugar de me ajudar, o partido me atrapalhou", lamentou o candidato a prefeito Bruno Engler, pouco antes de votar no Colégio Sagrado Coração de Maria, na Serra. O deputado estadual se referia à definição do nome do vice da chapa, questão que está sub judice na justiça eleitoral, já que ele teria recebido do PRTB autonomia para escolher.

Trajando camisa com o rosto do presidente Jair Bolsonaro, Bruno Engler votou no colégio Sagrado Coração de Maria | Por Paulo Henrique Silva



Apesar destes problemas, o candidato se diz confiante para chegar ao segundo turno, devido ao engajamento nas redes sociais. Segundo Engler, ele estaria em primeiro lugar no Índice de Popularidade Digital (IPD).

"Nós fizermos uma campanha simples. Não gastamos um centavo de dinheiro público", assinalou Engler.

Não tivemos uma grande estrutura político-partidária, mas contamos com o apoio de muitos voluntários ", registrou o deputado, que compareceu à seção com uma camisa preta com imagem de Jair Bolsonaro estampada.

