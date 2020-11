Sair de casa com o número dos candidatos a prefeito e vereador na ponta da língua ou anotado em um papelzinho será ainda mais importante na eleição deste ano. Além de evitar esquecimento e confusão, levar a "cola" agiliza a votação, diminuindo o tempo do eleitor na seção e reduzindo as filas. Conter aglomerações é essencial para prevenir a propagação do coronavírus.

Este ano, o eleitor terá que votar para prefeito (número com dois algarismos) e para vereador (cinco algarismos). Com a "colinha" em mãos, o processo diante da urna eleitoral pode levar menos de dez segundos.

No Colégio Nossa Senhora das Dores, no bairro Floresta, o clima é tranquilo. Dica é levar "colinha" para não se confundir na hora de votar | Por Ana Paula Lima



Valéria Oliveira Bicalho, 69 anos, aposentada, fez um lembrete em um papel em casa com o número do prefeito, por segurança, e do vereador, pois esse era mais difícil de guardar. "Como era um número maior, trouxe por precaução. O papel evita aquele branco na hora de votar. Fui lá rapidinho".

Jå Márcia Magalhães, psicanalista, de 61 anos, memorizou os números em casa. "Não tive dúvida. E achei a fila rápida; nos anos anteriores, até demorou mais". Ela elogiou a organização. "Achei seguro. Mas acho que muita gente vai ficar em casa, com medo da pandemia".

Em BH, o número de candidatos este ano é recorde: são 15 disputando a vaga de prefeito. Para vereador, são 1.559, o que dá uma relação candidato/vaga de 38,02, a terceira maior do país.

