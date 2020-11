Dois dias após a ida dos estadunidenses às urnas, o nome do político que presidirá os Estados Unidos a partir de 2021 segue indefinido nesta quinta-feira (5), situação que pode ser esclarecida nesta tarde, com a contagem de votos dos estados da Geórgia e Nevada.

Até o momento, o democrata Joe Biden está na frente, com 264 votos no Colégio Eleitoral - sendo necessários 270 para a vitória. Já o republicano Donald Trump, que tenta a reeleição, tem 214 votos. A apuração ainda não foi finalizada.

A demora na definição é explicada porque, diferentemente da democracia brasileira, as eleições na chamada "maior democracia do mundo" são realizadas com cédulas de papel depositadas em urnas ou mesmo enviadas por correios.

Outro motivo para a demora é que os Estados Unidos não contam com um órgão que centraliza e organiza as eleições, como o Tribunal Superior Eleitoral brasileiro. Lá, a responsabilidade pela contagem dos votos é de cada estado.

Trump pode ganhar

Apesar de Biden estar com 264 dos 270 votos necessários para a vitória, a reeleição de Trump ainda é possível. Para isso, o republicano precisaria vencer em todos os locais-chave em que a apuração ainda está ocorrendo: Nevada, Geórgia, Alasca, Carolina do Norte e Pensilvânia.

Já Biden tem situação mais favorável: se ganhar os votos de Nevada já será eleito o 46º presidente dos Estados Unidos. O início da contagem de votos nesse estado estava programado para iniciar às 14h, no horário de Brasília.

Eleições americanas

As eleições americanas são diferentes das brasileiras em diversos pontos. O principal deles é que a eleição presidencial ocorre por meio de votação indireta a partir de Colégios Eleitorais.

Cada estado é um Colégio Eleitoral, composto por um número específico de delegados, definido a partir do contingente populacional. Assim, um estado menos populoso tem direito a menos delegados.

O estado de Nevada, por exemplo, tem direito a 6 delegados enquanto a Pensilvânia conta com 20 delegados.

Dessa forma, em um exemplo hipotético, se a maioria dos votos dos eleitores da Pensilvânia for para Trump, todos os 20 votos de delegados dessa localidade vão para o candidato à reeleição. Vence quem obtiver, primeiro, 270 votos dos delegados dos Colégios Eleitorais.

Polêmicas

A contagem de votos nos Estados Unidos, ainda sem prazo para terminar, aumenta a tensão no próprio país e no mundo sobre o nome do novo presidente americano.

A situação tornou-se mais complexa nessa quarta-feira (4), após a campanha do atual presidente ter informado que entaria com processo para suspender temporariamente a contagem de votos na Pensilvânia.

(Com Agência Brasil e agências internacionais)