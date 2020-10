Nilmário Miranda (PT) será o décimo entrevistado do jornal Hoje em Dia na série de bate-papos com os postulantes ao cargo máximo do Executivo da capital. A live será nesta segunda-feira (19), às 15h, e terá transmissão, em tempo real, na página do HD no Instagram.

Durante a conversa, conduzida pelo editor de Primeiro Plano, Evaldo Magalhães, o candidato terá a oportunidade de apresentar as propostas de governo que pretende implementar na metrópole, caso eleito.

Nilmário Miranda tem 73 anos e nasceu em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Jornalista de formação, ao longo de sua trajetória política exerceu por duas legislaturas o mandato de deputado estadual; foi deputado federal por três mandatos; além de secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania; e secretário Nacional dos Direitos Humanos.

Sua proposta de governo tem, como destaques, a criação de políticas emergenciais para as populações vulneráveis; o incentivo à economia criativa e à geração de empregos e a preocupação com a questão climática e seus efeitos na capital.

Regras

Os 15 candidatos que disputam o cargo de prefeito serão entrevistados. A escolha dos dias seguiu ordem alfabética e o horário da live foi estabelecido por cada um, de acordo com a agenda da campanha. Todos terão o mesmo tempo: 20 minutos.

As entrevistas serão republicadas em todas as redes sociais do Hoje em Dia e também no portal, diariamente.