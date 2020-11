Pensando nos eleitores que ainda não estão familiarizados com as urnas eletrônicas, o Tribunal Superior Eleitoral elaborou um Simulador de Votação, que utiliza candidatos fictícios para promover um treinamento para as eleições municipais, que acontecem no dia 15 de novembro. Ele pode ser acessado aqui.

O Boto Cor de Rosa e a Música Popular Brasileira são alguns dos possíveis candidatos no Simulador de Votação. A intenção é oferecer a impressão ao eleitor de que está de frente para uma urna de verdade.

Na opção 1º turno, a ferramenta apresenta a votação na mesma ordem em que ela acontecerá no dia 15 de novembro: primeiro para vereador, com cinco dígitos; depois, para prefeito, com dois dígitos. No treinamento para 2º turno, há o voto apenas para prefeito.

Após cada voto, a urna virtual emite um sinal sonoro curto e, logo após o bipe do voto para prefeito, um som mais longo, indicando o encerramento da votação, momento em que aparece a palavra FIM na tela, exatamente como acontece nas urnas eletrônicas de verdade.