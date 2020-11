Faltando poucas horas para estar diante das urnas e escolher novos prefeitos e vereadores nos 853 municípios do Estado, muitos mineiros ainda estão indecisos. Em BH, os últimos levantamentos de Ibope e DataFolha mostram que o índice de eleitores que ainda não escolheram candidato à PBH é de 4%. Já entre os que declaram que vão votar em branco ou nulo, o percentual varia entre 6% e 9%.

Quando a pergunta é sobre a preferência para vereador, a indecisão pode ser ainda maior. Especialistas ouvidos pelo Hoje em Dia acreditam que, nas eleições proporcionais, o índice da soma das abstenções, brancos e nulos pode ultrapassar bastante a marca de 30% este ano.

Para Paulo Roberto Figueira, cientista político da UFJF, a pandemia e o desinteresse de parte do eleitorado potencializam a diminuição de votos válidos. “Muitos grupos de eleitores não obrigados a votar, como idosos e aqueles jovens de 16 a 18 anos, vão optar pela abstenção”.

A pulverização das candidaturas também é fator que leva à indecisão. Para Felipe Nunes, cientista político da UFMG, a limitação do tempo e dos recursos das campanhas deixou o eleitor em dificuldades. “A campanha é importante para dar os elementos necessários para tomar a decisão.

Campanhas fracas dão margem para que o voto seja motivado por informações falsas e que, na maioria das vezes, só beneficiam os grupos que já estão no poder”, enfatiza.

Para evitar que qualquer desinformação possa influenciar negativamente na escolha dos candidatos, o eleitor deve se proteger, questionando as informações que chegam – principalmente nos aplicativos de mensagens privadas como Messenger, WhatsApp e Telegram. “O eleitor tem que cultivar espírito cético e duvidar de tudo que chega até ele, principalmente na reta final”, destaca Paulo Figueira.

“Os veículos de comunicação são peças importantes para garantir informações. Estar abastecido de notícias precisas é uma das melhores formas de escolher o candidato”, reforça Felipe Nunes.

Para checar informações sobre candidatos, o eleitor pode acessar o DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Lá estão dados sobre registro de candidaturas, planos de governo e até declarações de patrimônio dos candidatos.

Apatia do eleitorado e avaliação sobre ações adotadas na pandemia marcam pleito de 2020

Para os especialistas consultados pela reportagem, as eleições de 2020 foram caracterizadas por dois aspectos distintos: a pandemia do novo coronavírus e dificuldades dos candidatos para chamar a atenção dos eleitores. Segundo o cientista político Felipe Nunes, pontos centrais discutidos normalmente nos períodos eleitorais – como saúde, educação, transporte público – deram lugar a avaliações sobre como os políticos reagiram frente aos desafios da pandemia.

“A decisão do eleitor está muito mais baseada em como o prefeito reagiu durante a pandemia do que em relação a como ele vai governar a cidade nos próximos quatro anos”, alerta.

Voto útil?

E é baseado nessa percepção, de que as pessoas estão mais atentas a caminhos para sair da pandemia do que interessadas em avaliar propostas de candidatos para outros temas, que o surgimento de uma onda de eleitores do “voto útil” no domingo é pouco provável.

“O eleitor está fazendo a escolha na base da segurança. Ele esteve distante dos candidatos, não creio que faça sentido, diante de tal comportamento, qualquer inclinação para estender as eleições a um 2º turno em cidades onde os cenários apontam a definição no domingo”, afirma Paulo Figueira.

Para ajudar os eleitores a fazer uma escolha consciente para prefeito no domingo, o Hoje em Dia entrevistou todos os candidatos à PBH.

Leia também:

Na dúvida em quem votar? Veja as principais propostas dos candidatos à PBH

Fique atento: fake news sobre candidatura indeferida em BH alerta para 'ondas de desinformação'

‘Vestibular’ acirrado no Legislativo: BH tem a terceira maior relação candidato/vaga em Câmara