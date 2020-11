Os eleitores que não sabem os locais de votação podem esclarecer as dúvidas através do app e-Título. O aplicativo está disponível para smartphones e tablets nos sistema IOS e Android. Além do app, os eleitores também podem descobrir o local de votação no Disque-Eleitor, através do telefone 148 e no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Pelo aplicativo, os eleitores devem ter em mãos o número do CPF para ter acesso aos dados. O interessado pode saber o local de votação acessando o site, clicando nas seções “eleitor”, “título e local de votação”, “consulta” e “com o nome”. Na sequência, o eleitor tem que informar o nome, data de nascimento e o nome da mãe.

BH tem quase 2 milhões de eleitores aptos a votar

Minas Gerais tem um total de 304 zonas eleitorais com 44.595 seções eleitorais e 15.889.559 eleitores aptos a votar nas eleições de 15 de novembro. Somente em Belo Horizonte são 18 zonas eleitorais que contêm 4.586 seções. De acordo com a Justiça Eleitoral, 1.943.184 eleitores podem ir às urnas escolher o prefeito e os 41 vereadores que assumem a partir de janeiro de 2021.

Leia Mais:

Eleitores podem justificar falta através de APP no dia da votação

Eleições 2020: último dia para pedir 2ª via do título de eleitor

TSE não proíbe, mas recomenda que eleitores com sintomas da Covid-19 evitem votar; veja regras