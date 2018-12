Uma guerra civil e sete anos separaram Kaysar Dadour da sua família. O ex-BBB conseguiu finalmente passar o Natal ao lado do pai, da mãe e da irmã neste ano, mas no Brasil. Ele havia fugido da Síria em 2011.



A história de Kaysar ficou nacionalmente conhecida após participação dele no "Big Brother Brasil 2018", da TV Globo. Ao compartilhar momentos de emoção e saudade dos familiares ao longo do reality, ele mobilizou os telespectadores, que chegaram a fazer uma "vaquinha" para trazê-los ao Brasil.



Kaysar tem uma proximidade grande com os fãs nas redes sociais. No perfil oficial dele no Instagram, o ex-BBB publicou duas imagens do Natal que passou ao lado dos entes queridos. "Deus, queria agradecer ao Senhor por proteger e cuidar sete anos da minha família durante essa guerra e me dar essa chance maravilhosa de encontrar minha linha família nesse Natal lindo, nessa terra maravilhosa que se chama Brasil", escreveu na legenda da foto em que aparece com o pai, a mãe e a irmã ao lado de uma grande árvore de Natal.



Kaysar revelou também o que sente ao observar os familiares. "Fico olhando nos olhos da minha mãe e meu pai e vejo uma paz tão linda, uma felicidade que não dá para explicar. Eu fico emocionado demais olhando para eles dormindo todo dia em paz. E amo também encher o saco da minha linda irmã (risos)", disse.



Os fãs de Kaysar se emocionaram com as palavras do ex-BBB. "Que Deus continue te abençoando sempre" e "Felicidades para vocês" foram os principais comentários.



"Sou grato a tudo o que aconteceu comigo na minha vida. Eu posso gritar com muito orgulho agradecendo a Deus e ao Brasil e vocês por tudo. A partir de hoje só tem alegria para todos nós", concluiu Kaysar, que participou de uma missa na terça-feira, dia de Natal.