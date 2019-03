A Eletrobras registrou um lucro líquido de R$ 13,35 bilhões em 2018. Em 2017, a estatal de energia havia tido um prejuízo líquido de R$ 1,73 bilhão. O lucro é o maior apurado pela empresa nos últimos 20 anos, de acordo com nota divulgada nesta quinta-feira (28) pela companhia.

De acordo com a Eletrobras, os destaques foram a reversão do impairment (desvalorização) e dos contratos onerosos da usina nuclear Angra 3 (no valor de R$ 7,24 bilhões) e a venda das distribuidoras Cepisa, Ceron, Boa Vista Energia e Eletroacre (R$ 2,97 bilhões).

No quarto trimestre do ano, a Eletrobras apresentou um lucro líquido de R$ 12,08 bilhões, enquanto no mesmo período do ano anterior, a companhia havia apresentado prejuízo líquido de R$ 4 bilhões.

O resultado será detalhado em uma entrevista coletiva na tarde desta quinta.