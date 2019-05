Monica Iozzi, que está no ar em A Dona do Pedaço, da TV Globo, já tem planos para quando a novela chegar ao fim: casar.



Em entrevista ao jornal O Globo, publicada nesta segunda-feira (27), a atriz de 37 anos contou que vai oficializar a união com o administrador de empresas Gabriel Moura.



Outra coisa que ela pensa em fazer após as gravações, e que já tinha dividido com o público, é raspar o cabelo. A atriz ficou loira para o novo trabalho e percebeu que passou a ser mais observada depois de mudar a tonalidade dos fios.



Na entrevista ao Globo, ela também falou sobre maternidade e disse que não sabe se quer ser mãe. "Tenho refletido [...], cheguei nesse momento: não quero mesmo?", disse Monica, que está trabalhando em um filme sobre o tema.



"Sempre fiquei 'não quero agora, quem sabe depois?'. Com o filme, veio uma imersão nesse universo. [...] Era uma decisão que eu tinha muito certa, de não querer. Na filmagem, havia dias em que eu tinha certeza absoluta de que não queria, mas, no outro, gravava com um bebezinho e aí... Foi uma montanha russa de emoções e não decidi nada, não faço a menor ideia", afirmou.



Embora haja uma pressão social para a maternidade, principalmente para que mulheres engravidem e tenham filhos biológicos, a atriz disse que "não sei o quanto a maternidade para mim teria que ser biológica".



A maternidade também será exercida por Monica no filme live-action Turma da Mônica - Laços. Ela dará vida a Dona Luiza, "mãe da dentucinha mais amada do Brasil", conforme descreveu.