O governador Romeu Zema se reuniu neste domingo (14) com potenciais parceiros comerciais em Abu Dhabi, seguindo a missão oficial do governo estadual nos Emirados Árabes Unidos. Zema participou de encontro com a direção da Câmara de Comércio e Indústria (Chamber of Commerce and Industry) de Abu Dhabi. Ele também apresentou o potencial de Minas Gerais no setor de alimentos durante reunião na sede da Al Dahra.

A companhia multinacional, líder em agrobusiness, é especializada em cultivo, produção e comércio de alimentos como arroz, farinha, frutas e vegetais. E está com planos de investir na América Latina.

Nas relações comerciais entre os Emirados Árabes Unidos e Minas Gerais, os principais produtos são açúcar, carnes e café, justamente no setor de alimentos.

“Minas é o segundo maior Estado do Brasil em número de habitantes e tem a segunda maior economia. Somos um Estado territorialmente grande, com enorme potencial inclusive na parte agrícola, sendo o maior produtor de laticínios do Brasil, o maior produtor de café, além de grande produtor de frutas”, destacou o governador.

Ele citou ainda ações relevantes para atrair investimentos, como a desburocratização da atividade empresarial, a qualificação de mão de obra por meio de programas de formação e a presença em Minas das mais relevantes universidades federais com foco no setor agrícola.

“Temos atraído muitos investimentos. E estamos fazendo no Estado tudo para torná-lo mais eficiente. Todos os indicadores na nossa gestão têm melhorado, na Segurança, Educação, Saúde, e temos uma preocupação grande com sustentabilidade”, ressaltou Romeu Zema.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, afirmou que a mão de obra mineira no setor agrícola é um diferencial. "Sabemos que a mão de obra é sempre uma questão a ser debatida, mas em Minas temos profissionais qualificados para atuar também no setor de alimentos”, disse.

Gianluca Fabbri, diretor financeiro da companhia, ressaltou o interesse da empresa no mercado brasileiro. “Faremos uma visita em breve para avançarmos nas conversas. Nosso foco é a segurança alimentar e trazer alimentos para essa região”, destacou.

As conversas seguirão por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômica (Sede) e da Agência de Promoção de Investimentos de Minas (Indi), que estavam com seus representantes presentes no encontro.

Câmara de comércio

Na reunião com o diretor geral da Abu Dhabi Chamber, Mohammad Helal Al Muhairi, Zema entregou um portfólio com potenciais de Minas Gerais. A Câmara de Comércio reúne empresas de diversos setores de Abu Dhabi e facilita a interlocução entre investidores.

O objetivo da interlocução é prospectar investimentos e estimular o comércio exterior, a logística e o intercâmbio nas áreas de tecnologia e inovação entre Minas e a Câmara de Comércio, diversificando ainda mais a pauta exportadora do Estado.

“A Câmara foi criada para apoiar empresários. Facilitamos o trabalho dos nossos membros em diversas áreas, levantamos informações sobre a economia e fazemos treinamentos”, ressaltou Muhairi.

Também participaram do encontro os secretários Fernando Passalio (Sede) e Mateus Simões (secretário-geral), João Paulo Braga (diretor-presidente do Indi), a subsecretária de Promoção de Investimentos, Kathleen Garcia, e o diretor de atração de investimentos do Indi, Ronaldo Barquette.

*Com Agência Minas