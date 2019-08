A Receita Federal está encerrando o funcionamento da sua unidade de atendimento localizada na avenida Afonso Pena, nº 1.316, no Centro de Belo Horizonte. A partir de 19 de agosto, o público deverá procurar o Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC) Contorno, na avenida Olegário Maciel, nº 2.360, no Santo Agostinho, na região Centro-Sul, onde é a sede da Delegacia da Receita Federal.

A concentração do atendimento em um único local, segundo o órgão, facilitará a gestão das senhas, com oferta dinâmica de horários para agendamento e uma distribuição mais adequada do tempo entre as diferentes demandas. A mudança foi motivada pela criação do portal e-CAC no site da Receita Federal, em 2010, que fez com que diversos serviços migrassem, gradativamente, para o atendimento virtual.

Assim, segundo a Receita, cada vez mais os contribuintes têm feito seus pedidos de casa ou do escritório. Esse processo de virtualização do atendimento ganhou novo impulso a partir do final de 2018, com a disponibilização de um conjunto importante de serviços, como o pedido de certidão negativa e a retificação de guias de pagamento, além do lançamento do Chat.

A consequente redução da demanda no atendimento presencial, que continua na medida em que mais solicitações passam a ser feitas pela internet, levou à decisão de fechar o CAC da Afonso Pena, mantendo apenas o da Contorno.