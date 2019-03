No momento em que o Supremo Tribunal Federal (STF) é alvo de críticas pela decisão sobre a competência de julgar crimes de Caixa 2, o presidente do STF, Dias Toffoli, destaca que a magistratura tem obrigação de inibir "excessos". A declaração foi dada em Belo Horizonte, na noite dessa segunda (18), durante participação dele no seminário "Macrocriminalidade - Desafios da Justiça Federal", organizado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe).

"Não podemos criar ódios entre nós, mas excessos não serão admitidos. Canalhices e cretinices, como disse o (ministro do STF) Gilmar Mendes, não podem ser admitidas, e as senhoras e os senhores, os juízes, têm de impedir que excessos sejam cometidos. Porque somos os moderadores da sociedade. Nós é que temos que ser os prudentes", afirmou. "O que não pode haver é excesso ou heróis. Não é a ação de heróis que resolve. São as instituições", acrescentou.

Sem citar diretamente os autores dos ataques, o ministro disse ainda não ver problemas em críticas ao STF. "O debate crítico é próprio da democracia. Pode-se concordar ou discordar de uma decisão judicial, todavia, afrontar, agredir, agravar o Judiciário ou seus membros é atacar o estado democrático de direito".

*Com Estadão Conteúdo