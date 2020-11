Das principais cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, apenas em Contagem haverá disputa do segundo turno. Será entre a atual deputada estadual Marília Campos (PT), que garantiu 41,83% dos votos, e o advogado Felipe Saliba (DEM), que obteve 18,42%. Em Betim e Ribeirão das Neves, que também têm mais de 200 mil eleitores e por isso poderiam contar com mais uma etapa do pleito no dia 29, os atuais gestores foram reeleitos já no primeiro turno.

Em Betim, sexto maior colégio eleitoral do Estado,o empresário Vittorio Medioli (PSD) teve o apoio de 274.500 eleitores. Ele obteve 76,34% dos votos válidos, contra 14,41% da candidata do PT, Maria do Carmo.

Já o candidato Junynho Martins (DEM) foi reeleito com folga em Ribeirão das Neves, , com 54,23% dos votos válidos. Delei, do Republicanos, ficou em segundo lugar, com 26,41%.

Em Nova Lima, o atual vice-prefeito do município, João Marcelo (Cidadania), venceu a eleição com 38,21% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Wesley de Jesus (DEM), com[/TEXTO] 26,1%.

William Parreira (Avante) ganhou em Ibirité, com 55,44% dos votos válidos, derrotando Toninho Pinheiro (PP), que obteve 41,36%.

Já em Lagoa Santa, Rogério Avelar (Cidadania) foi eleito com 60,95% dos votos válidos, derrotando Leandro Cândido (PL), que ficou com 16,84%). Em Vespasiano, Ilce Rocha (PSDB) foi eleita com 44,07%. Ela venceu Carlos Murta (MDB), que teve 26,64%.

Em Sabará, Wander Borges (PSB) foi reeleito com 52,05% dos votos. Em segundo lugar ficou Sargento Rodolfo (PSL), que teve 40,98%.

Em Santa Luzia, o delegado Christiano Xavier (PSD) obteve 71,98% dos votos e vai comandar a cidade pelos próximos quatro anos. O segundo colocado foi Abraão (PSB), que obteve 9,1% dos votos válidos.