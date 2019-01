Casa arrumada ao final do mandato, aumento de vagas de emprego, redução da dívida com a União e estreitamento com a população foram algumas das promessas feitas pelo governador Romeu Zema (Novo) na solenidade que marcou o início do mandato, realizada na Cidade Administrativa, nesta terça-feira (1º). Para alcançar o resultado, Zema garante que vai gerir o Estado com mãos de ferro.

"Podemos reclamar das gestões passadas e perder mais quatro anos ou buscar as soluções e os recursos para resolver os problemas", ponderou o governador. Cerca de três mil pessoas assistiram à solenidade. Quatro mil foram convidadas.

Segundo Zema, será preciso cortar gastos, secretarias e adotar medidas duras. "Ou tomamos o remédio amargo ou será necessário aumentar, e muito, a dose dele no futuro. Isso deveria ter sido feito anos atrás, com medidas mais austeras. Tomaremos as ações e teremos sacrifícios", diz.

Como exemplo do corte de gastos, ele disse que o lanche oferecido às autoridades no evento foi patrocinado por empresas alimentícias do Estado.

Governador foi recebido na Cidade Administrativa, após posse oficial na Assembleia Legislativa

Posse

A solenidade oficial de posse foi realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), onde Romeu Zema recebeu o colar da Inconfidência das mãos de Fernando Pimentel (PT).

De lá, Zema e outras autoridades seguiram para a Cidade Administrativa, onde foi realizado um ato simbólico. Os pais de Zema, amigos, políticos e militantes do partido Novo participaram da cerimônia.

O governador foi recebido pelos Dragões da Inconfidência e, em seguida, passou em revista à tropa. Ao lado do vice-governador, Paulo Brant, ele seguiu ao palco.

