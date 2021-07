Quando se atua no segmento de carros esportivos sempre há uma necessidade de ampliar a “dosagem” de performance. A Ferrari tem sua linha Stradale, assim como a Porsche tem a linhagem GT para 911 e 718. São automóveis que levam componentes de competição, mas com permissão para uso urbano. Na Mercedes-Benz existe a Black Series, que leva para os esportivos da Estrela de Três Pontas itens retirados dos bólidos de corrida.

E de vez em quando pintam alguns desses carros por aqui. Agora, a Mercedes-Benz lança no Brasil o AMG GT Black Series, versão mais poderosa do cupê alemão e também o carro mais potente com a chancela “tarja preta” da marca. No entanto, todas as unidades já foram vendidas.

A Mercedes não informa quantos carros fazem parte do lote, se são dois, dez ou 50 unidades. Mas fato é que quem quiser o carro de 335 mil euros (R$ 1,98 milhão) terá que esperar outra remessa. Isso porque Black Series foi encomendado direto da Alemanha, numa operação em que o cliente pode customizar o carro à sua maneira.

“Cada modelo Mercedes-AMG GT Black Series é único. Produzimos cada unidade de acordo com os desejos de nossos clientes para que cada momento a bordo de um AMG GT Black Series seja uma experiência marcante, com todos os valores que refletem o luxo e a esportividade de nossa marca” diz Jefferson Ferrarez, presidente e CEO da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.

V8 tarja preta

Assim, já que não dá para comprar e provavelmente nem mesmo pedir para dar uma voltinha, vamos ao carro. O AMG GT Black Series teve a potência do V8 biturbo 4.0 elevada de 585 cv para 730 cv, além de torque de 80 kgfm, combinado com transmissão de dupla embreagem e sete marchas AMG DCT 7G.

Tudo isso significa nada menos que aceleração de 0 a 100 km/h em 3,2 segundos e máxima de 325 km/h. E claro, como todo supercarro de respeito, a tração é traseira.

Além do motor “trabalhado no Rivotril”, o GT Black Series teve sua carroceria totalmente ajustada para alta performance, com novos para-choques, difusores, spoiler frontal e um generoso aerofólio, que conta com ajuste móvel para ampliar ou reduzir o arrasto, que fazem desse carro um devorador de pistas.

Black Series

A linhagem Black Series surgiu em 2006 como uma opção ainda mais agressiva para os modelos com preparação AMG. Trata-se de uma preparação com elementos de competição, mas para uso urbano. Ou seja, um carro para andar na pista, mas que o dono pode voltar dirigindo para casa.

Eles passam por redução de peso, ajustes de comportamento dinâmico, remoção de itens “desnecessários” e claro, ganho de potência.

Os Black Series por definição só foram desenvolvidos em carrocerias duas portas. Ele foi aplicado no roadster SLK 55 AMG, assim como no cupê CLK 63 AMG, assim como no C 63 AMG Coupé, além do exótico SLS AMG e até mesmo no todo poderoso SL 65 AMG, com seu gigantesco V12 6.5 de 670 cv e 100 kgfm de torque.