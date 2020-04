Na manhã desta quarta-feira (22), mais uma vez um grupo de vereadores de Belo Horizonte se reuniu presencialmente na Câmara Municipal de Belo Horizonte para debater a reabertura do comércio na cidade. Dos 41 parlamentares da casa, oito compareceram à reunião e um participou virtualmente. Dessa vez,

Durante a reunião, alguns vereadores usaram o microfone para defender a reabertura gradual do comércio de Belo Horizonte. Atualmente, um decreto institui que apenas podem ficar abertos os serviços essenciais (supermercados, padarias, farmácias, etc. com restrição de entrada de clientes) e os restaurantes e lanchonetes para entregas em domicílio ou na porta.

Os parlamentares manifestaram desejo na realização de uma reunião com o prefeito Alexandre Kalil para definir como deve ser a reabertura do comércio. Disseram ainda que devem enviar um documento ao Executivo com sugestões: como manter distanciamento social seletivo (em que pessoas de grupos de risco se mantêm em casa); uso obrigatório de máscaras e luvas; e reabertura gradual do comércio, como abrangência completada em 45 dias.

Os vereadores cobraram ainda que o Executivo apresente propostas para ajudar os comerciantes de Belo Horizonte. Sugerem que recursos que seriam dedicados a obras sejam remanejados, aliviando os gastos de quem ficou com as portas fechadas durante a quarentena. Entre as sugestões está uma não cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para os comerciantes.

Alguns parlamentares, como Jair di Gregório e Fernando Borja, também fizeram questão de se colocar contrários ao líder do Governo na Câmara, Leo Burguês, por realizar reuniões com representantes da prefeitura e de entidades sindicais ligadas ao comércio. No último dia 13, durante a primeira reunião da Câmara sobre o assunto, o vereador realizou uma reunião “paralela” com representantes do comércio.

Segundo Burguês, desde então, está se levantando demandas das entidades representativas que serão levadas para o Executivo. O próximo encontro acontecerá virtualmente na manhã desta quinta-feira (23).

Vale registrar que, durante a reunião desta quarta-feira, houve um problema técnico no site da Câmara Municipal e apenas um vereador participou virtualmente. Pedro Patrus, por exemplo, relatou que não conseguiu acessar a reunião pelo site e não recebeu o link de participação.

Apoio a Kalil

Além do líder do Governo na Câmara, outros 33 vereadores de Belo Horizonte assinaram documento de apoio às medidas de isolamento social adotadas pelo prefeito Alexandre Kalil e por sua equipe para enfrentar a pandemia do novo coronavírus.

Para esses parlamentares, o isolamento social é fundamental para garantir que a doença não avance entre os moradores da capital – a cidade já tem 478 casos confirmados e nove mortes. Também reconhecem que a Prefeitura de Belo Horizonte realizou ações importantes para mitigar os problemas enfrentados pelos mais vulneráveis, como a distribuição de cestas básicas.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do prefeito e foi informada que Kalil não comenta reuniões realizadas pelo Legislativo.

