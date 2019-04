Durante um seminário internacional sobre mineração, barragens e destinação de rejeitos, que aconteceu na manhã desta quarta-feira (17), em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que está negociando junto ao governo estadual, a Advocacia Geral da União e a Vale, transformar os R$ 250 milhões em multas aplicados pelo Ibama à empresa em "investimentos".

Com isso, este montante seria destinado aos sete parques nacionais no Estado, mas há outras possibilidades. "Queremos substituir a multa por investimento, em primeiro lugar, nos sete parques nacionais em Minas, e também na região de Brumadinho. Inclusive, já há uma multa de R$ 100 milhões do Estado de Minas que, a rigor, vai somente para o local. Mas, outra possibilidade é [que a multa de R$ 250 milhões possa] ajudar no saneamento dos municípios da região", declarou.

Os parques citados são o Grande Sertão Veredas, Cavernas do Peruaçu, Serra do Gandarela, Caparaó, Serra do Cipó, Serra da Canastra e Sempre-Vivas.

A ideia, segundo o ministro, é reverter este valor "para infraestrutura, trilhas, atividades e serviços que tornem os parques mais atrativos para o ecoturismo através de concessão futura", como já havia afirmado anteriormente. O valor das multas do Ibama seriam revertidos em investimentos sem nenhum desconto.

Durante a manhã, Salles sobrevoou a região afetada pela lama de rejeitos da Vale junto ao governador do Estado, Romeu Zema.

Procurada pela reportagem, a Vale confirmou a negociação para a conversão da multa do Ibama, e informou que "neste momento, a viabilidade jurídica desta iniciativa está sendo estudada pelo Ministério do Meio Ambiente, em conjunto com o ICMBio, Ibama, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Advocacia Geral da União". Já sobre a multa de R$ 100 milhões citada pelo ministro, a empresa informou que o valor já foi pago ao governo do Estado.

Fusão do ICMBio com o Ibama

Ainda em Minas, o ministro Ricardo Salles não descartou a possibilidade de se fundir o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). "A ideia de fundir os dois órgãos vem do final do ano passado, quando havíamos decidido não fazer isso e reestruturar os órgãos separadamente. Mas, hoje, observamos que pode haver um ganho de sinergia se eles trabalharem juntos. Então, esta é uma hipótese que está sendo analisada", disse.

