Durante um pronunciamento que durou mais de 40 minutos, na tarde desta sexta-feira (24), o presidente Jair Bolsonaro afirmou estar decepcionado com Sergio Moro, que anunciou mais cedo a saída do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e reafirmou que nunca tentou interferir em investigações da Polícia Federal (PF). Disse que as acusações feitas pelo ex-ministro são torpes e tentou diminuir a versão apresentada pelo ex-magistrado em coletiva. “Nunca pedi para que a PF me blindasse onde quer que fosse”, disse.

No detalhado relato de Bolsonaro, feito ao lado dos ministros, há uma acusação de que Moro teria tentado negociar uma indicação para o quadro do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o presidente, nesta quinta-feira (23), ligou para o então ministro para anunciar que o diretor-geral da PF, Maurício Aleixo, seria exonerado. Segundo Bolsonaro, Moro teria dito para esperar até outubro pela exoneração, para que fosse feita depois da indicação de seu nome para a corte máxima do Judiciário.

Em vários momentos de sua fala, Bolsonaro reforçou o que já havia dito anteriormente nas redes sociais: que a indicação do cargo de diretor-geral da PF é feita pelo presidente da República. Ele não explicou o porquê de seu desejo em retirar Aleixo do cargo, mas afirmou que o diretor já teria manifestado desejo em deixar o cargo desde janeiro.

Bolsonaro disse que, desde janeiro do ano passado, ficou acertado que Moro teria autonomia, mas não soberania. “Acertamos como fiz com todos os ministérios. Vai ter autonomia no seu ministério, mas não soberania. Falei para ele do meu poder de veto, se daria sinal verde ou não para os nomes indicados”, afirmou o presidente.

Durante o pronunciamento do presidente, houve panelaço em diferentes bairros de Belo Horizonte. A prática tem sido recorrente durante os pronunciamentos de Bolsonaro transmitidos pela televisão.