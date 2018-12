Jornalista e apresentadora, Fátima Bernardes aceitou o desafio e enfrentou o medo de aprender a nadar. O quadro Nunca Fiz, que estreia no programa Encontro com Fátima Bernardes, promete incentivar as pessoas a superarem desafios. E é isso o que vai mostrar a apresentadora, após nove meses de treinamento, deixando claro para seu público que é sim possível enfrentar e superar barreiras para viver experiências únicas e realizar um sonho. A exibição será no primeiro dia do ano.