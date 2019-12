O Ministério das Relações Exteriores informou hoje (9) que o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Sérgio Danese, vai representar o governo brasileiro na posse do novo presidente da Argentina, Alberto Fernández. A cerimônia está marcada para amanhã (10), na capital argentina.

Na manhã de hoje, ao deixar o Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro disse que a relação comercial entre Brasil e Argentina continuará da mesma forma. "O nosso comércio com a Argentina continua sendo da mesma forma, sem problema nenhum, não interfere em nada”, disse o presidente. Na ocasião, Bolsonaro informou que estava analisando a lista de convidados da posse para decidir sobre o envio de um representante do alto escalão do governo brasileiro ao evento. “Estou analisando a lista de convidados por parte dele. Quando eu assumi aqui eu não convidei algumas autoridades também", afirmou o presidente pela manhã.

Inicialmente, estava prevista a ida do ministro da Cidadania, Osmar Terra, para a posse, mas o governo do Brasil decidiu que o embaixador Sérgio Danese representará o país no evento.

Alberto Fernández venceu as eleições argentinas pela coalizão de esquerda Frente de Todos e tem como vice a senadora Cristina Kirchner, ex-presidente do país. Bolsonaro é crítico do kirchnerismo e apoiou a reeleição do presidente Maurício Macri, derrotado nas urnas nas eleições realizadas em outubro no país vizinho.

