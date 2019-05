A Embraer prorrogou o prazo para as inscrições do programa de estágio que selecionará 100 estudantes em Belo Horizonte, São José dos Campos, São Paulo, Gavião Peixoto, Botucatu, Sorocaba e Florianópolis. Previsto para ter sido encerrado em 10 de maio, as inscrições agora podem ser feitas até o dia 31.

As vagas são para as áreas corporativas, administrativo, engenharia, produção e tecnologia. A empresa, que fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, não divulgou a quantidade de postos abertos em BH. Mas no site a companhia explica que universitários de todos os cursos podem participar do recrutamento para a capital mineira. "Há vaga também para PcD (pessoa com deficiência)", destaca. A remuneração não foi informada.

Ficou interessado? Então acesse este site e faça a inscrição. O processo de seleção é todo online. "A seleção online torna o processo mais ágil e intuitivo, com testes de perfil, lógica e inglês", frisa a empresa.

Os selecionados vão começar as atividades em julho e agosto deste ano.