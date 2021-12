O mercado de automóveis registrou o pior mês de novembro em 16 anos, de acordo com o balanço da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Foram licenciados 173 mil unidades, no combinado entre carros de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus. Por outro lado, a General Motors não tem do que reclamar.

Isso porque o Chevrolet Onix foi o modelo mais vendido no período. Com 9.327 unidades licenciadas, novembro foi o segundo melhor mês do compacto em 2021. Só não superou a marca de 10,5 mil unidades, que foi registrada em janeiro.

O Onix foi um dos modelos mais impactados pela crise dos semicondutores. Sua produção ficou suspensa por cinco meses. Em agosto, seus emplacamentos atingiram o patamar mais baixo, com apenas 410 carros licenciados. Mês em que a produção foi retomada, na planta de Gravataí (RS).

Quem também anotou crescimento de vendas foi o Onix Plus. O sedã registrou 7.521 unidades licenciadas em novembro. Assim como o hatch, o três volumes também viu sua participação se dissolver pela falta de chips.

Liderança

No acumulado do ano, a Fiat Strada segue inabalável, com 100.049 unidades licenciadas, segundo a Fenabrave. A picape é seguida o irmão Argo, que acumula 80.135 unidades. Na terceira posição o Hyundai HB20 soma 78.529 carros registrados. Na sequência, o Jeep Renegade figura na quarta colocação, com 69.621 emplacamentos. O quinto modelo mais vendido desde janeiro é a Fiat Toro, com 64. 754 unidades comercializadas.

Com os resultados de novembro, o Onix subiu para a sexta posição. O modelo acumula 62.096 unidades emplacadas.

Os 10 mais vendidos em novembro

1º - Chevrolet Onix - 9.327

2º - Fiat Strada - 8.535

3º - Chevrolet Onix Plus - 7.521

4º - Volkswagen Gol - 6.866

5º - Fiat Argo - 6.340

6º - Hyundai Creta - 6.099

7º - Chevrolet Tracker - 6.073

8º - Fiat Toro - 5.921

9º - Hyundai HB20 - 5.540

10º - Jeep Compass - 5.287