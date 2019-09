O emprego formal em Minas Gerais teve saldo positivo no mês de agosto, com a abertura de 5.895 novas vagas com carteira assinada no Estado. Ao todo, foram 155.999 contratações e 150.104 demissões. Os números fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nessa quarta (25) pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.

Dos oito setores econômicos, sete contrataram mais que demitiram. Destaque no mês para o setor de Serviços (+8.102), seguido pelos setores da Indústria de Transformação (+3.927), Construção Civil (+3.263) e Comércio (+1.307). Também aumentaram vagas os segmentos Extrativa Mineral, Serviço Industrial de Utilidade Pública e Administração Pública.

Desempenho Nacional

No Brasil, o emprego formal ficou positivo pelo quinto mês seguido. Em agosto, a expansão foi de 121.387 vagas, decorrente de 1.382.407 admissões e de 1.261.020 desligamentos. O resultado é equivalente à variação de 0,31% em relação ao estoque no mês anterior. Foi o melhor agosto no Caged desde 2013.

* Fonte: Ministério da Economia

